ملتقى للاستثمار بصحة نجران

نجران: إلهام الحمود

يستضيف فرع وزارة الصحة بمنطقة نجران يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 نوفمبر ملتقى ''استثمر في الصحة".

وأوضح فرع وزارة الصحة بمنطقة نحران ان الملتقى يهدف إلى تعزيز الاستثمار، وشرح الفرص الاستثمارية واستدامة الخدمات الصحية بالمنطقة وتمكين القطاع الصحي الخاص، والتعريف باستراتيجيات واستدامة الخدمات الصحية في مجال الاستثمار.

ولفت إلى أن الملتقى سيشهد مشاركة عدد من القيادات والمسؤولين بوزارة الصحة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة للمستثمرين بالمنطقة ورجال الاعمال.

ويهدف الملتقى إلى الخروج بتوصيات ومقترحات تساهم في تنمية القطاع الصحي في مختلف المجالات.