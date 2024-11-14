شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الحرمين": خدمات الحلاقة الصحية لضيوف الرحمن بمعايير معتمدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تؤكد الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين على أهمية الالتزام باستخدام خدمات الحلاقة الصحية المعتمدة لضيوف الرحمن عند التحلل من الإحرام، وذلك في إطار حرصها المستمر على ضمان سلامة الحجاج والمعتمرين.



وتوفر المراكز المعتمدة حول الحرم المكي الشريف خدماتها على مدار الساعة، مع الالتزام التام بتطبيق أعلى معايير النظافة والتعقيم.

وتتميز هذه المراكز باستخدام أدوات حلاقة معقمة ومخصصة للاستخدام لمرة واحدة فقط، مما يضمن حماية ضيوف الرحمن من أي مخاطر صحية محتملة.



إجراءات معتمدة



كما تشدد الهيئة على أهمية اختيار المراكز المرخصة لضمان جودة الخدمة المقدمة والالتزام بالإجراءات الصحية المعتمدة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطط الهيئة المستمرة لتقديم خدمات متكاملة تسهم في تحقيق راحة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بسهولة وأمان.



تدعو الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين جميع ضيوف الرحمن إلى الاستفادة من هذه الخدمات الموثوقة والالتزام بالتوجيهات الصحية، وذلك لتحقيق تجربة روحانية متكاملة وآمنة تعكس قيم العناية والاهتمام التي توليها المملكة لخدمة الحرمين الشريفين وزوارهما.