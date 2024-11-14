شكرا لقرائتكم خبر عن العلا تشترط تظليل 40% من مواقف السيارات بالأشجار أو المظلات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الموافقة على الدليل التنظيمي لمظلات مواقف السيارات، بهدف تحقيق جودة تنفيذ أعمال مظلات السيارات القائمة والجديدة وجودة مظهرها الحضري، وضمان السلامة العامة.

وتعاقب الهيئة مخالفي الدليل التنظيمي لمظلات مواقف السيارات، بغرامة لا تقل عن 1500 ريال مع إعطاء المخالف مهلة تصحيحية مدتها 7 أيام لتصحيح المخالفة.

وحظرت الهيئة تركيب المظلات في حال حجبت واجهة المحلات التجارية في الطابق الأرضي، أو عدم ملائمتها لممرات المشاة ووسائل النقل الصغيرة، وفي المناطق التي لا تساعد على التنقل بالسيارات الخاصة، أو خارج حدود الملكية الخاصة.

وشددت ألا يتجاوز بروز المظلات 3,8 مترًا كحد أقصى، وتصميم هياكل مظلات مواقف السيارات بانسجام مع العناصر المعمارية للمباني للاندماج مع النمط والخصائص المعمارية في المنطقة المحيطة. حركة المركبات

اشترطت الهيئة تركيب عامود المظلة كحد أقصى بمسافة 0,2 إلى 0,5 متر من حافة الرصيف، عدم بناء هياكل مظلات مواقف السيارات فوق البوابة الرئيسية، وعدم إعاقة حركة المركبات، وتخصيص مواقف لذوي الإعاقة على منحدر لا يقل عرضه عن 90 سم.

ونصت اللائحة على أنه يجب زراعة شجرة واحدة على الأقل كل 6 أمتار على الرصيف والجزر الوسطية لتوفير الظل على الرصيف وعند وضع مواقف السيارات، وعدم وضع أحواض التشجير الثابتة أمام مداخل المواقف والمباني، كما يجب توفير التظليل لـ 40 % من إجمالي عدد مواقف السيارات إما عن طريق زراعة الأشجار أو هياكل المظلات. سيارات القولف

أما بشأن مواقف سيارات القولف فينبغي أن يستكمل تصميم هياكل مظلات مواقف السيارات المناظر الطبيعية المحيطة والعناصر المعمارية باستخدام المواد والألوان التي تنسجم مع البيئية الطبيعية.

واشترطت الهيئة أن يسهل ترتيب مواقف السيارات عملية الدخول والخروج، ويوفر المسارات بين المواقف ومسارات محددة، وأن يكون الوصول لمناطق المواقف المظللة سهل لذوي الإعاقة من خلال توفير مناطق مخصصة وفقاًً لمعايير وأنظمة إمكانية الوصول. ​ معايير الأمن والسلامة

وألزمت الهيئة مالك المظلة بالحصول على ترخيص، مع تطبيق معايير الأمن والسلامة العامة والحماية من الحرائق، ومواصفات ومقاييس كود البناء السعودي.

وأوجبت إزالة المظلة أو المظلات من قبل المالك عند طلب الهيئة لذلك في حال تعارضت مع أي من مشاريع الهيئة القائمة أو المستقبلية، ولا يخل ذلك بحق الهيئة بإزالتها من تلقاء نفسها في حال عدم امتثال المالك بالإزالة دون أن يكون له الحق في المطالبة بأي تعويض نتيجة لأي من ذلك.

وأكدت الهيئة على مراعاة جميع مايتعلق بالأمن والسلامة للعاملين والمارة والحفاظ على طبيعة البيئة المحيطة، عند تركيب المظلات والالتزام باحتياطات السلامة أثناء التشييد.

واشترطت على المالك والمكتب الهندسي المتعهد أو المقاول بتنفيذ المظلات بألا تؤثر تلك الأعمال على سلامة المشاة والممتلكات وحركة المركبات ومسارات الشارع بأي شكل من الأشكال، ويتحمل المالك أي تلفيات في تغطية المظلات، ويلتزم بتغيير المظلة، وإزالة كافة المخلفات الناتجة عن تنفيذ المظلات.