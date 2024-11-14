اخبار السعوديه

مواطن يذهل السياح الأتراك بهدية تراثية في قلب الرياض تعبيرًا عن كرم الضيافة .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يذهل السياح الأتراك بهدية تراثية في قلب الرياض تعبيرًا عن كرم الضيافة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد يعكس أصالة وتقاليد الشعب السعودي، قدم مواطن هدية تراثية لعدد من السياح الأتراك أثناء تجولهم في شوارع العاصمة الرياض.

اللفتة الجميلة جاءت في إطار الترحيب الحار الذي يعكس كرم الضيافة ، حيث رحب المواطن بالسياح وقدم لهم هدايا مميزة تعبر عن الثقافة والتراث المحلي.

السياح الأتراك عبّروا عن إعجابهم بهذه البادرة الإنسانية التي تُظهر العلاقة الطيبة بين الشعبين، معربين عن سعادتهم بهذه التجربة التي ستظل عالقة في ذاكرتهم.

هذا الموقف يعكس عمق التقاليد السعودية في استقبال الزوار ويعزز صورة المملكة كوجهة سياحية مميزة.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا