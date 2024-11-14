شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يذهل السياح الأتراك بهدية تراثية في قلب الرياض تعبيرًا عن كرم الضيافة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد يعكس أصالة وتقاليد الشعب السعودي، قدم مواطن هدية تراثية لعدد من السياح الأتراك أثناء تجولهم في شوارع العاصمة الرياض.

اللفتة الجميلة جاءت في إطار الترحيب الحار الذي يعكس كرم الضيافة السعودية، حيث رحب المواطن بالسياح وقدم لهم هدايا مميزة تعبر عن الثقافة والتراث المحلي.

السياح الأتراك عبّروا عن إعجابهم بهذه البادرة الإنسانية التي تُظهر العلاقة الطيبة بين الشعبين، معربين عن سعادتهم بهذه التجربة التي ستظل عالقة في ذاكرتهم.

هذا الموقف يعكس عمق التقاليد السعودية في استقبال الزوار ويعزز صورة المملكة كوجهة سياحية مميزة.