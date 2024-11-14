شكرا لمتابعة خبر عن مضيف سعودي يخرج عن المألوف بترحيب استثنائي لضيوف المملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لفتة غير تقليدية، خرج مضيف سعودي عن المألوف ليقدم تحية خاصة لضيوف المملكة على متن إحدى الرحلات الجوية.

حيث قال خلال مقطع فيديو متداول : “مرحباً بكم جميعاً في وطنكم مرة أخرى، للمواطنين والمقيمين على حد سواء. ولضيوف المملكة الكرام، أتمنى لكم أوقاتاً رائعة لاستكشاف وطننا العظيم. وإن كنتم مسافرين عابرين، أنصحكم بالتوقف مستقبلاً في المملكة العربية السعودية لاكتشاف ثقافتنا الغنية وتجربة الضيافة السعودية الحقيقية”.

لاقى هذا الترحيب الحار إعجاب المسافرين الذين أشادوا بروح الضيافة السعودية وكرمها، معبرين عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة.