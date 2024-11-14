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مضيف سعودي يخرج عن المألوف بترحيب استثنائي لضيوف المملكة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - في لفتة غير تقليدية، خرج مضيف سعودي عن المألوف ليقدم تحية خاصة لضيوف المملكة على متن إحدى الرحلات الجوية.

حيث قال خلال مقطع فيديو متداول : “مرحباً بكم جميعاً في وطنكم مرة أخرى، للمواطنين والمقيمين على حد سواء. ولضيوف المملكة الكرام، أتمنى لكم أوقاتاً رائعة لاستكشاف وطننا العظيم. وإن كنتم مسافرين عابرين، أنصحكم بالتوقف مستقبلاً في المملكة العربية لاكتشاف ثقافتنا الغنية وتجربة الضيافة السعودية الحقيقية”.

لاقى هذا الترحيب الحار إعجاب المسافرين الذين أشادوا بروح الضيافة السعودية وكرمها، معبرين عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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