شكرا لقرائتكم خبر عن إنعاش قلب معتمرة سبعينية يعيدها للحياة في أجياد للطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة معتمرة باكستانية تبلغ من العمر 75 عامًا، بعد توقف قلبها أثناء أدائها للطواف.



وأوضح تجمع مكة الصحي أن المريضة وصلت إلى طوارئ المستشفى برفقة ذويها، وكانت تعاني من توقف تام في عضلة القلب وفقدان النبض.

وعلى الفور، تدخل الفريق الطبي بشكل عاجل لإجراء عملية إنعاش قلبي رئوي استمرت 10 دقائق، تخللها إعطاء صدمتين كهربائيتين، مما أدى إلى استعادة النبض.



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تم نقل المريضة إلى وحدة العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية التخصصية، وأكد الفريق الطبي أن حالتها السريرية تشهد تحسنًا ملحوظًا ومستمرًا.



يُشار إلى أن مستشفى أجياد للطوارئ يقدم خدماته على مدار الساعة بطاقته الكاملة، ويواصل طاقمه الطبي جهوده لخدمة زوار ومعتمري بيت الله الحرام، لضمان تقديم الرعاية الصحية العاجلة بفعالية وكفاءة.