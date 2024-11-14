شكرا لقرائتكم خبر عن 1713 عملية جراحية في 9 أشهر بمستشفى القنفذة العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح مستشفى القنفذة العام، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إجراء 1713 عملية جراحية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2024.

وشملت 459 عملية لجراحة اليوم الواحد، و553 عملية طارئة، بالإضافة إلى 701 عملية مجدولة، مما يعكس جهوده البارزة في تقديم خدمات طبية متخصصة.



مستشفى القنفذة العام

وأكد تجمع مكة المكرمة الصحي أن العمليات الجراحية غطت مجموعة واسعة من التخصصات الطبية، بما في ذلك الجراحة العامة، والجراحة التجميلية، وجراحة العظام، وغيرها من المجالات المهمة، ونُفذت بكفاءة واحترافية عالية، مع تقديم الرعاية الصحية المتميزة للمرضى.

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ويعد هذا الإنجاز امتدادًا لالتزام مستشفى القنفذة العام بتوفير خدمات طبية عالية الجودة للمجتمع المحلي، وتحقيق الشفاء السريع والرضا للمستفيدين، بما يعزز دوره في تحسين مستوى الرعاية الصحية في المنطقة.