السعودية | بمشاركة (80) عضوًا و(43) مؤلفًا يمثلون (63) دولة.. اختتام المؤتمر الـ (13) للاتحاد الدولي لأكاديميات الشرطة وندوة المجتمع والأمن الـ (9) بالرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم المؤتمر الـ (13) للاتحاد الدولي لأكاديميات الشرطة وندوة المجتمع والأمن الـ (9) أعماله، الذي استضافته المديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية بمدينة الرياض خلال الفترة من (11) إلى (13) نوفمبر 2024 م.

وعقدت خلال أيام المؤتمر وندوة المجتمع والأمن (8) جلسات قدمها (46) متحدثًا، وتناول (102) ورقة علمية بمشاركة (80) عضوًا و(43) مؤلفًا يمثلون (63) دولة من الدول أعضاء الاتحاد الدولي لأكاديميات الشرطة، فيما تناولت جلسات اليوم الختامي “الذكاء الاصطناعي في التنبؤ والوقاية الشرطية” و “الذكاء الاصطناعي في المجال الشرطي: ممارسات الدول”، و “التطبيقات الأمنية لنماذج الذكاء الاصطناعي” و “الأمن السيبراني القائم على الذكاء الاصطناعي”.

وكرّم مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، المشاركين في المؤتمر والندوة الذين استعرضوا تجارب وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ الأمني واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وأوراقًا بحثية في الاستجابة السريعة وتحليل السلوك الاجتماعي وتعزيز خوارزميات الأمن السيبراني وإدارة النظم المدمجة.

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