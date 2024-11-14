السعودية | “حفل جائزة تجربة العميل السعودية 2025” يستعرض أفضل الممارسات والابتكارات لتحقيق التميّز في خدمة العملاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_سالمه الشهري

احتضنت العاصمة الرياض، اليوم الأربعاء، فعاليات النسخة الثانية من (حفل جائزة تجربة العميل السعودية)؛ التي تُقام ضمن منتدى تجربة العميل، بحضور معالي الأستاذ أحمد الحسن، مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية، وعددٍ من القيادات والخبراء في مجال تجربة العميل من القطاعين الحكومي والخاص.

افتتح المهندس محمد الجاسر، الرئيس التنفيذي لشركة بايك، الحفل بكلمة أشاد فيها بالتطور الملحوظ؛ الذي شهدته (جائزة تجربة العميل) هذا العام، وأشار إلى أن المشاركة تضاعفت ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل عدد المشاركات إلى 327 مشاركة، ما يعكس النمو المتزايد في أهمية تجربة العميل وتنامي الوعي بأهمية هذا المجال كركيزة للتميّز في المؤسسات.

وأكد الجاسر أن هذه الجائزة تعكس جودة المشاريع المقدمة؛ التي تمثِّل جهدًا كبيرًا يُعزز القطاعين الحكومي والخاص، مشددًا على أن تجربة العميل تمثِّل عنصرًا أساسيًا لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تحسين الخدمات والارتقاء بجودة الحياة.من جهته، تطرق الأستاذ عبدالله عسيري،، في كلمته، إلى الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة العميل، حيث قال عسيري “إن الجائزة تدفع نحو ابتكار حلول حديثة تُسهم في رفع جودة الخدمات وتقليل الأخطاء”، مشددًا على ضرورة اختيار الأدوات الذكية المناسبة التي تحسِّن من أداء المؤسسات وتجربة العملاء.

وأوضح عسيري أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في إدارة المحادثات واختصار البيانات وتقديم توقعات مستقبلية أكثر دقة، مما يعزز تجربة العميل ويجنّب المؤسسات الأخطاء المكلفة.

كما أشار إلى أهمية تقييم وتحديد الأدوات الملائمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لكل مؤسسة وفقًا لمتطلباتها، حيث يتعيّن على الجهات المعنية تحديد نوع الذكاء الاصطناعي الأنسب والأداة الأكثر كفاءة لتحقيق نتائج فورية وتحليل مناسب.

واستعرض الأستاذ أحمد الشمري، في كلمته، التحوّل في مجال اللوجستيات وتحسين تجربة العميل خلال عام 2024، وذكر الشمري أن استراتيجية الجديدة تركز على الابتكار والتخصص لخدمة العملاء بشكل أفضل، حيث أطلقت (جال) التابعة؛ التي تقدّم خدمات لوجستية مبتكرة وآمنة تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المتزايدة. وأوضح الشمري أن (جال) نفذت حتى الآن أكثر من 155 ألف رحلة، وتوظف أكثر من 700 موظف.

وأكد على أن استراتيجية (غازكو) الجديدة تهدف إلى توفير خدمة نقل مبتكرة ومستدامة تلبي تطلعات العملاء، وتدعم التوجهات البيئية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الخدمات اللوجستية، ما يسهم في تعزيز الاستدامة وضمان استمرارية التزويد بالسوق.يأتي ذلك ضمن فعاليات (جائزة تجربة العميل)؛ التي تُعد حدثًا استثنائيًا يجمع قادة التحول وكبار الشخصيات في مجالات مختلفة القطاعات؛ وذلك بهدف تكريم الجهات الرائدة في تحسين تجربة العميل.

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