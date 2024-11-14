شكرا لقرائتكم خبر عن "السهيمي" يتفقد فرع البيئة بمكة ويؤكد جاهزية الأعمال لخطة الحج لعام 1446 والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تفقد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الفروع بوزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس حسن بن سالم السهيمي، فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، حيث استقبله مدير الفرع المهندس ماجد بن عبدالله الخليف وقيادات الفرعاطلع السهيمي على سير العمل والإنجازات التي تعكس جهود الوزارة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.كما ناقش الاستعدادات المبكرة لخطة الحج لعام 1446هـ، مشدداً على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية والعمل بروح الفريق لتحقيق أعلى مستويات الجاهزيةجهود مشتركةكما زار المهندس السهيمي مركز الأزمات والكوارث بالمنطقة، حيث اطلع على الجهود المشتركة بين الفرع والجهات ذات العلاقة، واستمع لشرح من مدير غرفة الطوارئ المهندس تركي الحميدي حول المهام التي يتم تنفيذهاواختتم زيارته بجولة في سوق السمك المركزي بجدة، حيث تابع تطبيق الإجراءات النظامية والرقابة لضمان الامتثال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في السوقأكد السهيمي خلال الزيارة على أهمية رفع مستوى الجاهزية ومضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيداً بالتفاني والالتزام الذي أبداه فريق العمل بالفرع، كما أثنى على جهودهم الدؤوبة في تحسين مستوى الخدمات ورفع رضا المستفيدين