شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع المقبل.. انطلاق مؤتمر الجراحة الدولي في القصيم بمشاركة خبراء عالميين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد منطقة القصيم الأسبوع المقبل انطلاقة فعاليات مؤتمر القصيم الدولي للجراحة "قيصر" لعام 2024، الذي ينظمه مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، عضو تجمّع القصيم الصحي، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم، وذلك في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر، تحت شعار "ثورة التكنولوجيا في الجراحة".

وأوضح تجمّع القصيم الصحي أن المؤتمر استقطب نخبة من الجراحين والأطباء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، بهدف مناقشة أحدث التطورات والابتكارات في مجال الجراحة، وتعزيز التعاون بين الأطباء والخبراء الدوليين في المجال الصحي.

كما يهدف المؤتمر أيضًا إلى استعراض الأبحاث والابتكارات والتقنيات الطبية التي تسهم في تطوير الأداء الجراحي والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين.

جلسات علمية



وبيّن التجمّع أن المؤتمر يتضمن محاضرات وجلسات علمية وورش عمل متخصصة معتمدة بساعات تعليمية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إضافة إلى معرض طبي مصاحب، تعرض فيه الجهات المشاركة أحدث الابتكارات الطبية والأجهزة والتقنيات المتطورة في مجال الجراحة، مما يسهم في تعزيز ممارسات الأطباء ورفع كفاءتهم.

ويغطي المؤتمر مجموعة واسعة من التخصصات الجراحية، مما يتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث الحلول الطبية لمواجهة التحديات اليومية في العمل الجراحي.

كما يمثل هذا الحدث فرصة هامة لتبادل الخبرات وبناء شبكات تعاون علمية وطبية بين المتخصصين، مما يدعم مسيرة الابتكار وتبادل المعرفة في المجال الجراحي، ويعزز من التطور الطبي في منطقة القصيم، وينعكس أثره على الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين والارتقاء بها.