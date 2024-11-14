شكرا لمتابعة خبر عن ملياردير هندي: المملكة أكثر البلدان أمنا فى العالم وشبابها موهوبين ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث رجل الأعمال والملياردير الهندي “يوسف علي”، عن سبب اختياره للمقر الرئيسي الإقليمي في الرياض

وقال “على” في حلقة “حنا في الهند”: ” هنا فى المقر الرئيسي الإقليمي في الرياض بالمملكة، استثمرنا حتى الان مليارين ريال ونتطلع لاستثمار 1.3 مليار إضافي”.

وأضاف: “لماذا نفكر فى الاستثمار أكثر؟ لان هذا ما يحتاجه المستثمر ولدينا قادة أصحاب رؤية فى المملكة جلالة الملك وقائد محبوب ذو رؤية سمو الأمير محمد بن سلمان والحكومة”.

وتابع: “المستثمر يحتاج اولا الى القيادة الحكيمة، ثانيا اقتصاد قوي، والمملكة بلد من أقوى الاقتصاديات فى العالم، ونحن بحاجة الي الأمن، والمملكة من أكثر البلدان أمنا فى العالم، وايضا لديها عدد من الشباب والسكان الموهوبين”.

وأردف: “لدينا الأن 3800 موظف من السعوديين 50 % منهم نساء، ولدينا 58 هايبر ماركت وستكون النسبة 100هايبر ماركت قريبا فى هذه السنة والسنة القادمة ونحن على طريق رؤية 2030 لصاحب السمو، ولهذا سنقوم بالتحسن والتوسعة”.