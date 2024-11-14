شكرا لقرائتكم خبر عن بعملية قلب مفتوح.. "الملك سلمان للإغاثة" ينهي معاناة لاجئة سورية في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى الفريق الطبي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، معاناة مريضة سورية لاجئة في المملكة الأردنية الهاشمية من مشكلات صحية في القلب.

يأتي ذلك ضمن برنامج علاج الحالات الإنسانية في الأردن بالتعاون مع المؤسسات الطبية المحلية. فحوصات طبية دقيقة وأجرى الفريق الطبي للمركز الفحوصات الطبية الدقيقة للمريضة، وتحديد العلاج الأمثل لحالتها بإجراء عملية قلب مفتوح عاجلة لها، تكللت بالنجاح التام.

ويُعد هذا التدخل الطبي جزءًا من برامج مركز الملك سلمان للإغاثة المستمرة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن.

ويسعى المركز إلى تحسين ظروفهم الإنسانية وتخفيف معاناتهم، في إطار رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تقديم الدعم الإنساني والتنمية المستدامة لمختلف دول العالم.