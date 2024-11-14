شكرا لقرائتكم اللواء الدكتور صالح المربع مديرًا عامًّا للجوازات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - صدر القرار الوزاري بالموافقة على تكليف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع مديرًا عامًّا للمديرية العامة للجوازات، بالإضافة إلى تكليفه مشرفًا على وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

وتدرج اللواء المربع في العديد من المناصب في الجوازات، وأثبت خلالها كفاءته وقدرته، حيث شغل منصب نائب مدير عام الجوازات، وقائدًا لقوات الجوازات في الحج، ومدير الإدارة العامة للتدريب بالجوازات، ومدير إدارة التطوير الإداري بالجهة ذاتها.

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أسرة تحرير “متابعات الخليج 365” تتقدم بالتهاني والتبريكات إلى اللواء صالح المربع، وتتمنى له العون والتوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.