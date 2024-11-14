شكرا لقرائتكم الرياض تحقق أهداف الدولة لها في وقت قياسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد أستاذ التخطيط العمراني والنقل الحضري ماجد الدلبحي، أن هناك سرعة في النمو بمدينة الرياض.

وأضاف الدلبحي، خلال حواره إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية، أنه لا يوجد مدينة في العالم تسارعت ونمت بهذا الشكل وتلك السرعة مثل مدينة الرياض.

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وتابع، أن الرياض حققت الأهداف التي رسمتها لها الدولة بوقت قياسي، حيث وصلت العقود الموقعة لرفع جودة الطرق بالعاصمة إلى 6 مليارات ريال على مدى 5 سنوات وتغطية حوالي 83 مليون متر مربع.