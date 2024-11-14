خطوات طلب إضافة وريث عبر التأمينات

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الرياض - محمد الوسيري - استعرضت التأمينات الاجتماعية خطوات طلب إضافة وريث عبر موقعها عبر عدة خطوات وشادات للخدمة.

خطوات طلب إضافة وريث

وتُتيح هذه الخدمة للمستفيدين من أفراد عائلة المتوفى في نظام التأمينات الإبلاغ عن أي تغيير في الحالة الاجتماعية للمستفيدة (المرأة)، أو الحالة التعليمية للمستفيدين الشباب من الذكور بين سن 21 و 26 عامًا، أو الحالة الصحية للمستفيد العاجز، أو الحالة الوظيفية.

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ويهدف ذلك إلى حماية حقوق المستفيدين وضمان استمرارية صرف الاستحقاق الشهري.​

خطوات الخدمة

– النقر على ابدأ الخدمة وتسجيل الدخول.

– اختيار منفعة معاش الورثة.

– النقر على إجراءات ثم إضافة/تعديل حالة وريث.

– النقر على إضافة وريث آخر أو علامة القلم لتعديل حالة وريث.

– تعبئة البيانات المطلوبة.

– إرفاق المستندات المطلوبة- إن وجدت – وتقديم الطلب.

– سيتم إشعارك بالرسائل النصية لهذه الخدمة وذلك عند استلام الطلب وإنجازه وأي تحديثات تتم عليه. كما يمكنك متابعة الطلب من هنا