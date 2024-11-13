شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عمليات.. إحباط تهريب وترويج مواد مخدرة في عسير وجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه 13 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات إلى جهة الاختصاص. 3 عمليات في جازان أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 125 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

كما أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في منطقة جازان تهريب 21 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص. وألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان القبض على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 105 كيلوجرامات من نبات القات.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص. الإبلاغ عن المخالفين وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.