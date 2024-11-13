شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" يوزع 500 سلة غذائية في حي الرمال بغزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 500 سلة غذائية للمتضررين في حي الرمال بقطاع غزة، استفاد منها 3.500 فرد بواقع 500 أسرة، بالتعاون مع المركز السعودي للثقافة والتراث.
يأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع التي أطلقها المركز بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.
يأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع التي أطلقها المركز بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.