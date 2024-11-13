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"الملك سلمان للإغاثة" يوزع 500 سلة غذائية في حي الرمال بغزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 500 سلة غذائية للمتضررين في حي الرمال بقطاع غزة، استفاد منها 3.500 فرد بواقع 500 أسرة، بالتعاون مع المركز السعودي للثقافة والتراث.
يأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع التي أطلقها المركز بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.

الدعم السعودي للشعب الفلسطيني

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم التاريخي المعهود الذي تقدمه المملكة للشعب الفلسطيني الشقيق في جميع القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيدًا للدور الكبير الذي تؤديه المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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