شتاء المدينة ينطلق بـ30 منتجا وتجربة سياحية

أطلق مكتب تنمية الوجهة بهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة برنامج شتاء المدينة، بالشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، والذي يشتمل على مجموعة من الفعاليات والتجارب السياحية، وذلك بهدف زيادة عدد زوار المدينة المنورة خلال موسم الشتاء وإثراء تجربتهم.

ضيوف الرحمن

يأتي إطلاق شتاء المدينة كأحد مخرجات مكتب تنمية الوجهة بالمدينة، والذي يهدف إلى تطوير منتجات وتجارب سياحية فريدة تثري تجربة السكان والزوار، وتجعل المدينة احد الوجهات الرائدة بالسياحة التاريخية والثقافية محليًا ودوليًا، مما يسهم في تنمية القطاع السياحي والتنمية الاقتصادية في المدينة، ويتواءم مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن ورؤية 2030.

ويأتي هذا الإعلان بعد اعتماد الهيئة السعودية للسياحة للمدينة المنورة كأحد الوجهات السبعة ضمن موسم شتاء السعودية، ويشمل على أكثر من 30 منتجًا وتجربة سياحية.

زوار وسياح

وصل عدد زوار المدينة المنورة عام 2023 إلى أكثر من 14.1 مليون زائر بزيادة عن العام الذي يسبقه بأكثر من 6 ملايين، حيث كان عدد زوار المدينة في عام 2022 أكثر من 8.2 ملايين زائر، وبناء على تقرير صادر من هيئة تطوير المدينة المنورة فإن السياحة بالمدينة المنورة، خلال العشر سنوات الماضية، شهدت تناميًا بأعداد الزوار والسياح، حيث بلغ إنفاقهم في العام الماضي أكثر من 49.7 مليار ريال.