30 مليارًا لصيانة الطرق بين المدن

سجلت المشاريع المنفذة للطرق بين المدن 54 مشروعًا خلال العام الماضي، وفاقت المشاريع المنفذة للطرق في منطقة مكة المكرمة مشاريع 6 مناطق مجتمعة ممثلة في مناطق: الجوف، والباحة، ونجران، وتبوك، والشرقية، والمدينة المنورة بـ22%، في وقت حصدت منطقة الجوف «صفر» مشاريع منفذة.

بنية تحتية

كشف تقرير النقل البري للعام الماضي المشاريع المنفذة للطرق بين المدن، والاستثمار في البنية التحتية للطرق خارج النطاق العمراني والإنفاق على الصيانة، حيث بلغ إجمالي مشاريع الطرق المنفذة بين المدن 54 مشروعًا، وإجمالي أطوال الطرق 1149 كم، وبلغت القيمة الرأسمالية للبنية التحتية للطرق 76.277 مليار ريال، والاستثمار في البنية التحتية للطرق 3.730 مليار ريال، فيما بلغت قيمة صيانة البنية التحتية للطرق 30.31 مليار ريال.

12 مشروعًا

استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من المشاريع المنفذة للطرق بين المدن، حيث بلغت إجمالي المشاريع المنفذة 12 مشروعًا بـ22%، وحلت منطقة عسير ثانيًا، بإجمالي 7 مشاريع منفذة بـ13%، وتساوت منطقتا الرياض والقصيم ثالثًا، بإجمالي 6 مشاريع منفذة لكل منهما بـ11%، والحدود الشمالية رابعًا، بإجمالي 5 مشاريع منفذة بـ9%، وتساوت حائل وجازان خامسًا، بإجمالي 4 مشاريع منفذة لكل منهما بـ7%.

الأقل مشاريع

سجلت منطقة الجوف «صفر» مشاريع منفذة، وحلت تبوك ثانيًا، بإجمالي مشروع منفذ وحيد بـ2%، وتساوت الشرقية، ونجران، ووالباحة ثالثًا، بإجمالي مشروعين اثنين لكل منهم بـ4%، والمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 3 مشاريع منفذة بـ6%.

مشاريع وصيانة

54 مشروعًا منفذًا للطرق بين المدن

مشاريع مكة تفوق 6 مناطق مجتمعة

صفر مشاريع منفذة للجوف

1149 كم أطوال مشاريع الطرق المنفذة

30 مليارًا قيمة صيانة البنية التحتية للطرق

4 مليارات الاستثمار في البنية التحتية للطرق

76 مليارًا القيمة الرأسمالية للبنية التحتية للطرق

الأكثر مشاريع منفذة

مكة المكرمة: 22%

عسير: 13%

الرياض: 11%

القصيم: 11%

الحدود الشمالية: 9%

جازان: 7%

حائل: 7%