تعزيز المشهد الحضري والسلامة المرورية بجدة

دشنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» ساحة شاحنات تتجاوز مساحتها 30 ألف متر مربع وطاقة استيعابية تصل إلى 150 شاحنة خلال المرحلة الأولى في المدينة الصناعية الثالثة بجدة؛ وفق مبادرة مجتمعية تتضمن تقديم خدمات مجانية للشاحنات، والإسهام في تحسين المشهد الحضري وتعزيز السلامة المرورية.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس التنفيذي لمدن المهندس ماجد بن رافد العرقوبي للمدن الصناعية بجدة؛ وإطلاقه عددًا من المشاريع التطويرية والمنتجات الصناعية والمبادرات المجتمعية، واطلاعه على مُجريات سير أعمال البنية التحتية والمرافق الخدمية واللوجستية.

ووضع الرئيس التنفيذي حجر أساس مشروعين لإنشاء 54 مصنعًا جاهزًا بمساحة 1.500 متر مربع للمصنع الواحد، في المدينتين الصناعيتين الأولى والثالثة بجدة، وذلك لتمكين مشاريع ريادة الأعمال، ورفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي تحقيقًا للمستهدفات الوطنية برفع نسبة مشاركتها إلى 35 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وشهدت المدينة الصناعية الثانية بجدة افتتاح مسجد جديد تم تشييده بطراز عمراني رفيع على مساحة 1.800 متر مربع ويتسع لقرابة 1.000 مصلٍ، من قِبل شركة «طلائع الفولاذ» للصناعة، وذلك ضمن جهود «مدن» لتحفيز العمل التطوعي.

واختتم الرئيس التنفيذي زيارته بالاطلاع على خطط سير العمل والوقوف على الكفاءة التشغيلية وتقنيات التصنيع والإنتاج المتطورة في مصنع شركة «طلائع الفولاذ» للصناعة التي تستثمر 80 مليون ريال في إنتاج 240 ألف طن سنويًا من المعادن المُشكلة، وتسهم في تنفيذ المشاريع الحكومية، إضافة إلى شركة «بركة السنابل» للصناعة البالغ حجم استثماراتها 50 مليون ريال وتنتج نحو 36 ألف طن سنويًا من المنتجات الغذائية.

يُذكر أن «مدن» نجحت في تطوير وإدارة مدن صناعية ومناطق تقنية مميزة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، حيث ارتفعت مساحة الأراضي المطورة في 37 مدينة صناعية، إلى أكثر من 215 مليون متر مربع، ويصل عدد المنشآت نحو 6.882 منشأة صناعية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة.