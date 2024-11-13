شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إيقاف تطبيقات مخالفة.. "النقل" توضح أهم تعليمات الرحلات الآمنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الهيئة العامة للنقل مقدمي خدمات نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لضمان تقديم خدمات آمنة ومريحة للركاب، مشددةً على ضرورة التقيد بالضوابط المقررة لتحسين تجربة العملاء وتعزيز السلامة على الطرق.



وأكدت الهيئة أن تحميل الركاب يجب أن يتم فقط من الأرصفة المخصصة للمشاة، لضمان سهولة الوصول وتقليل المخاطر المتعلقة بالطرق.

كما شددت على أهمية توفير جميع وسائل السلامة اللازمة قبل بدء الرحلة، بما في ذلك صلاحية المركبة وتجهيزاتها.



منع التدخين



وأشارت التعليمات إلى منع التدخين داخل المركبة أو السماح للركاب بذلك، لضمان بيئة صحية وآمنة أثناء التنقل. بالإضافة إلى ذلك، طالبت الهيئة السائقين بالالتزام بقواعد السير على الطرق، وفقًا لنظام المرور والأنظمة التنفيذية المعتمدة.



وفي سياق تعزيز الثقة بالخدمات المقدمة، أكدت الهيئة على ضرورة حفظ أمتعة الركاب وتسليمها بشكل آمن ومباشر، بما يتماشى مع التراخيص الممنوحة لمقدمي الخدمات.



إيقاف مخالفين

وأوقفت الهيئة العامة للنقل نشاط تطبيقين لنقل الركاب وتطبيق لتوصيل الطلبات، وذلك نتيجةً لمخالفة هذه التطبيقات الأنظمةَ وممارستها أنشطة النقل دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعدم امتثالها للوائح التنظيمية والاشتراطات الفنية.

وأكدت الهيئة على ضرورة التزام جميع تطبيقات نقل الركاب بالأنظمة والقوانين، مشددةً على حصر قيادة المركبات على السعوديين والسعوديات فقط.



ضرورة الإبلاغ عن المخالفات



تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الهيئة العامة للنقل للارتقاء بمستوى خدمات النقل في المملكة وتعزيز ثقة المستخدمين في منظومة النقل الذكية. كما دعت الهيئة الركاب إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو استفسارات عبر قنواتها الرسمية، بما يضمن رفع جودة الخدمات المقدمة وتحقيق أعلى معايير السلامة والراحة.



تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تحديث الضوابط والإجراءات التنظيمية لمواكبة التطورات في القطاع وتحقيق رؤية المملكة 2030 في تطوير خدمات النقل.

