شكرا لقرائتكم خبر عن "التراث" تُعلن تسجيل 198 موقع أثري جديد في السجل الوطني للآثار بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة التراث تسجيل 198 موقعًا أثريًا جديدًا من مختلف مناطق المملكة في السجل الوطني للآثار، ما يرفع إجمالي المواقع المسجلة إلى 9317 موقعًا أثريًا. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على التراث الوطني وتعزيزه، تأكيدًا على عمق الإرث الثقافي والتاريخي للمملكة . المواقع الأثرية الجديدة وتوزعت المواقع الأثرية الجديدة على مناطق متعددة، حيث سجلت منطقة حائل العدد الأكبر بـ50 موقعًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ39 موقعًا، ثم منطقة القصيم بـ34 موقعًا. كما شهدت منطقة الجوف تسجيل 28 موقعًا، فيما توزعت باقي المواقع على مناطق المدينة المنورة، تبوك، الرياض، وعسير، إضافة إلى مناطق جازان، نجران، الحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية .

وأشادت الهيئة بالدور المحوري الذي تلعبه المجتمعات المحلية في دعم جهود توثيق التراث الوطني وحمايته، مؤكدةً استمرارها في تعزيز مبادرات التوعية والتثقيف للحفاظ على المواقع الأثرية وتعزيز مكانتها كمصدر إلهام للأجيال القادمة . السجل الوطني للآثار يُذكر أن السجل الوطني للآثار يُعد قاعدة بيانات شاملة توثق المواقع الأثرية في المملكة، بما يعكس التزام المملكة بتعزيز جهود الحفاظ على التراث الوطني في إطار رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الهوية الوطنية .

وتدعو هيئة التراث جميع المهتمين إلى زيارة منصاتها الإلكترونية للاطلاع على تفاصيل هذه المواقع ومتابعة أحدث المستجدات حول جهود الحفاظ على التراث الوطني .