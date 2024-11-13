شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جدة تستعرض ابتكاراتها في التعليم الطبي بمؤتمر مستشفى الملك فهد العسكري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت جامعة جدة، ممثلة بكلية الطب، في مؤتمر التعليم الطبي الثالث الذي نظمه مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة، حيث عرضت الجامعة أبرز التقنيات الحديثة في مجال التعليم الطبي، مركزةً على دمج التقنية المتقدمة مع المناهج الطبية لتقديم تجربة تعليمية مبتكرة.

ومن خلال الجناح التعليمي الخاص بها، استعرضت الجامعة تقنية الواقع الافتراضي (VR) التي تمكّن الطلاب من دراسة أجزاء الجسم التشريحية والخلايا والمركبات العضوية داخلها، مما يمنح الطلاب تصورًا دقيقًا وتفاعليًا يمكنهم من فهم التفاصيل التشريحية للإنسان بعمق أكبر.

وسائل تقنية

كما سلطت الجامعة الضوء على أحدث الوسائل التقنية في التعليم، ومنها “النماذج العملية” التفاعلية لجسم الإنسان، والتي تتيح للطلاب التدريب العملي على نماذج مشابهة لأجسام المرضى قبل التطبيق الفعلي في المستشفيات، مما يسهم في صقل مهاراتهم العملية بطريقة آمنة وفعالة.

فيما تميزت جامعة جدة بعرض مجموعة من الأبحاث العلمية المتميزة في مجال التعليم الطبي، حيث حاز فريق من طالبات قسم التمريض بكلية العلوم الطبية التطبيقية على المركز الأول من بين 20 بحثًا قدمه نخبة من الأطباء والأخصائيين الصحيين المشاركين في المؤتمر.