السعودية | الهيئة العامة للطرق توقّع مذكرة تفاهم مع الوطنية للإسكان في معرض “سيتي سكيب”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت الهيئة العامة للطرق، مذكرة تفاهم، مع الشركة الوطنية للإسكان، تهدف إلى تعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات بقطاع الطرق، وذلك على هامش أعمال معرض سيتي سكيب العالمي 2024 .

ومثل الهيئة العامة للطرق في توقيع المذكرة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بدر السنيدي، فيما مثل الشركة الوطنية للإسكان الرئيس التنفيذي صالح البطي.

وتضمنت المذكرة تعزيز سبل التعاون بين الطرفين، من خلال مشاركة نتاج إعادة تدوير مخلفات البناء في طبقات الطريق بهدف تعزيز الاستدامة، ومشاركة نتاج إعادة تدوير الأسفلت القديم في الطبقات الأسفلتية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والإمكانات لتحقيق أعلى مستوى من التميز وجودة الأداء، كما تشمل كذلك تبادل الأفكار والمبادرات والفعاليات التي تسهم في تنفيذ وصيانة الطرق بمواد مستدامة وطرق مبتكرة.

يذكر أن الهيئة العامة للطرق تحرص على عقد عدد من الشراكات الفعالة مع كبرى الجهات المحلية والدولية، وذلك بهدف تعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات والإمكانات ذات العلاقة بقطاع الطرق، بما يسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط