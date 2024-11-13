السعودية | وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية جمهورية الهند

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية الهند السيد سوبراهمانيام جايشانكر، في العاصمة الهندية نيودلهي.

وفي بداية اللقاء، رحب معالي وزير خارجية الهند بسمو وزير الخارجية، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر سموه عن سعادته بهذه الزيارة.

كما جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تنميتها، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة المملكة في جمهورية الهند جدي بن نايف الرقاص، ومدير عام مكتب سمو الوزير عبدالرحمن الداود، ومدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية ناصر آل غنوم.

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