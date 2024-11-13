السعودية | لخلل في فرامل الوقوف.. “التجارة” تستدعي 599 عربة أطفال (YOYO3) STOKKE

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة التجارة، عن استدعاء علن عن ⁧‎استدعاء 599 عربة أطفال (YOYO3) STOKKE، برقم (646001 / 646002).

وأوضحت أن سبب الاستدعاء جاء لخلل في فرامل الوقوف قد يؤدي إلى تحرك العربة بشكل مفاجئ أثناء الاستخدام، مما قد يعرّض الطفل لخطر الإصابة.

وبينت أن الإجراء المناسب هو التوقف فوراً عن استخدام المنتج، ثم إعادة المنتج لمنفذ البيع للاستبدال أو استرداد مبلغ الشراء.

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