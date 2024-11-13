شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم".. إسناد النقل والتغذية المدرسية لـ"جودة الخدمات" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر مساعد وزير التعليم، محمد الغامدي، قرارًا يقضي بإسناد جميع أعمال النقل المدرسي والتغذية المدرسية إلى إدارات وأقسام جودة الخدمات في إدارات التعليم بجميع مناطق ومحافظات المملكة.

وأكدت وزارة التعليم في تعميم لها، أن هذا القرار يهدف إلى ضمان انتظام العمل في هذين القطاعين الحيويين، وتنفيذ المهام المتعلقة بهما بكفاءة عالية، وذلك في إطار سعي الوزارة نحو التحول المستقبلي وتطوير خدماتها.

وأشار التعميم إلى أنه سيتم ربط إدارات جودة الخدمات فنياً بفريق عمل خدمات الطلاب في وكالة الوزارة للخدمات المشتركة، بهدف توحيد الجهود وتحقيق التكامل في أداء المهام.

وأكدت وزارة التعليم انها تسعى جاهدةً لتطوير جميع خدماتها وتحسين جودتها، ضمن إطار رؤيتها لتحقيق التعليم المُتميز والعادل لجميع الطلاب في المملكة.