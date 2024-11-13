شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تُوقف 3 تطبيقات مخالفة.. وتؤكد: قيادة المركبات للسعوديين فقط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت الهيئة العامة للنقل نشاط تطبيقين لنقل الركاب وتطبيق لتوصيل الطلبات، وذلك نتيجةً لمخالفة هذه التطبيقات الأنظمةَ وممارستها أنشطة النقل دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعدم امتثالها للوائح التنظيمية والاشتراطات الفنية.

وأكدت الهيئة على ضرورة التزام جميع تطبيقات نقل الركاب بالأنظمة والقوانين، مشددةً على حصر قيادة المركبات على السعوديين والسعوديات فقط.





النقل تشدد على الاشتراطات



وشددت على أهمية التزام السائقين بالزي الموحد، وقيام التطبيقات بالتحقق من نظامية المركبة والسائق، إضافةً إلى الالتزام بالمواصفات المعتمدة لممارسة هذا النشاط.

وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم قطاع النقل، وضمان تقديم خدماتٍ آمنةٍ وموثوقةٍ للمواطنين والمقيمين، ومكافحة المخالفات التي تُهدد سلامةَ وأمنَ المُستفيدين.