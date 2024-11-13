شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف سماعة تعزز كفاءة الصوت في المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُعد النظام الصوتي في المسجد النبوي من أكثر الأنظمة الصوتية تطورًا وكفاءة على مستوى العالم، حيث صُمم لتلبية احتياجات المصلين والزوار بفعالية وجودة استثنائية.

يتميز النظام بتقنياته الحديثة التي تضمن صوتًا نقيًا وواضحًا يصل إلى جميع أرجاء المسجد .

وأوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن النظام يضم أكثر من 600 نوع من أحدث الأجهزة الصوتية، ما يضعه في مقدمة الأنظمة الصوتية العالمية. 30 ميكروفون

كما يشتمل النظام على أكثر من 30 ميكروفون موزعة بعناية، لضمان وصول الصوت بجودة مثالية، سواء أثناء الأذان أو الخطبة أو الصلوات .

وأضافت بأن النظام يعتمد على أكثر من ثلاثة آلاف سماعة عالية الجودة موزعة في جميع أنحاء المسجد، ما يضمن توزيعًا متوازنًا للصوت يُلبي احتياجات الحشود الكبيرة في كل المناسبات الدينية .

ويأتي هذا النظام ليؤكد التزام الهيئة بتحقيق أعلى معايير الكفاءة والجودة في الخدمات المقدمة للمصلين والزوار، حيث يعكس حرصها المستمر على توفير بيئة روحانية مريحة تدعم أداء العبادات بكل يسر وطمأنينة .