شكرا لقرائتكم خبر عن ”التقني“: إلغاء إجازة الشتاء وتقديم موعد الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألغت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إجازة الشتاء للعام التدريبي الحالي من تقويمها الدراسي.

وأصدر نائب المحافظ للتدريب، الدكتور عادل الزنيدي، قرارًا يقضي بتقديم نهاية العام الدراسي الحالي إلى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2 ذي الحجة 1446هـ، بدلًا من الموعد السابق.

وبحسب القرار، ستبدأ اختبارات الفصل التدريبي الأول يوم 21 جمادى الآخرة 1446هـ، على أن تبدأ إجازة منتصف العام التدريبي يوم 3 رجب 1446هـ.

وسيبدأ الفصل التدريبي الثاني يوم 12 رجب 1446هـ، على أن تكون إجازة يوم التأسيس يوم 24 شعبان 1446هـ، وإجازة عيد الفطر المبارك ابتداءً من 20 رمضان 1446هـ.

هذا، وتستأنف الدراسة يوم 8 شوال 1446هـ، وتبدأ اختبارات الفصل التدريبي الثاني واختبارات الإكمال في المعاهد يوم 20 ذي القعدة 1446هـ.