شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 ريال غرامة.. حظر القيادة غير المنتظمة للمركبات داخل أراضي الغطاء النباتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حظرت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، القيادة غير المنتظمة للمركبات داخل أراضي الغطاء النباتي، مشيرة إلى أنه من شأنها الإضرار أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها.

وتعاقب الهيئة مرتكب مخالفة القيادة غير المنتظمة للمركبات داخل أراضي الغطاء النباتي، بغرامة تصل إلى 2000 ريال على قائد المركبة، ومضاعفة الغرامة في حال التكرار، خلال سنة من المرة الأولى.





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وبيّنت الهيئة أن القرار يأتي في ظل وجود ممارسات وسلوكيات خاطئة والمتمثلة في القيادة غير المنتظمة للمركبات داخل أراضي الغطاء النباتي ضمن حدود النطاق الجغرافي، بما يشمل المناورات والممارسات الاستعراضية أو بما يؤدي إلى تطاير الأتربة والرمال أو ما يعرف بالتطعيس، ونحوها من السلوكيات المتصلة باستخدام المركبات وغيرها من السلوكيات المضرة بالبيئة؛ وانفاذاً لمستهدفات الهيئة الاستراتيجية بشأن المحافظة على الطبيعة.

ويأتي قرار الحظر أيضًا رغبة من الهيئة في حماية أراضي الغطاء النباتي وعدم الإضرار أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، جرى إعداد هذا المشروع بهدف إيضاح الحلول التنظيمية المقترحة لمنع القيادة غير المنتظمة ضمن حدود النطاق الجغرافي وتحديد العقوبة التي يتم تطبيقها حال ممارسة أيّاً من السلوكيات المخالفة عند إقرارها.