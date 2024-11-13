شكرا لمتابعة خبر عن محافظ هيئة الحكومة الرقمية يرد على الشكاوى من خدمات “نظام نور” الخاص بوزارة التعليم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ردَّ محافظ هيئة الحكومة الرقمية، الدكتور أحمد الصويان، على الشكاوى المتزايدة من أولياء الأمور والمعلمين بشأن أداء خدمات “نظام نور” الخاص بوزارة التعليم، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تحسين الأداء وتطوير الأنظمة الرقمية التي تخدم القطاع التعليمي.

وفي تصريحاته، أشار الصويان إلى أن “نظام نور” شهد تطورات كبيرة في الفترة الأخيرة، لكن نظراً للإقبال الكبير على الخدمات، فقد نشأت بعض المشاكل التقنية التي يتم معالجتها بشكل دوري.

كما أكد أن الهيئة بالتعاون مع وزارة التعليم تقوم بتحسين البنية التحتية للنظام لضمان استقراره ورفع كفاءته في المستقبل.

وأضاف أن الهيئة تحرص على متابعة جميع الشكاوى بجدية، وأنه تم تخصيص فرق فنية للرد على أي استفسارات أو مشكلات تتعلق بالنظام.

وأشاد بالصبر والتعاون الذي أبداه المستخدمون في انتظار حلول تلك المشكلات، مع تأكيده على أهمية تحسين التجربة الرقمية في التعليم وتعزيز خدمات “نظام نور” لضمان تقديم خدمة أفضل لجميع المستفيدين.