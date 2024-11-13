تكامل القابضة توقع اتفاقية مع الشركة الوطنية للإسكان لتعزيز جودة المشاريع السكنية 

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مثل شركة تكامل في توقيع الاتفاقية رئيسها التنفيذي، الدكتور أحمد اليماني، ومن الشركة الوطنية للإسكان، الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد البطي، حيث تسعى الشركتان من خلال هذه الاتفاقية إلى تبادل الخبرات وتحقيق أهداف مشتركة من خلال برنامج الاعتماد المهني وتنظيم ورش عمل تعريفية بالبرنامج لرفع مستوى المشاريع وتعزيز كفاءة الأعمال، بالإضافة إلى ضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية الشركتين لتحسين جودة البيئة السكنية وتعزيز التعاون البنّاء بين الجهات الفاعلة في قطاع الإسكان، مما يدعم الجهود الوطنية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوفير سكن ملائم يتماشى مع تطلعات واحتياجات المجتمع العصري.
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