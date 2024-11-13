شكرا لقرائتكم خبر تكامل القابضة توقع اتفاقية مع الشركة الوطنية للإسكان لتعزيز جودة المشاريع السكنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة استراتيجية لتطوير جودة وكفاءة المشاريع السكنية، وقعت شركة تكامل القابضة اتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية للإسكان على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي لعام 2024، تهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والمجتمع.

مثل شركة تكامل في توقيع الاتفاقية رئيسها التنفيذي، الدكتور أحمد اليماني، ومن الشركة الوطنية للإسكان، الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد البطي، حيث تسعى الشركتان من خلال هذه الاتفاقية إلى تبادل الخبرات وتحقيق أهداف مشتركة من خلال برنامج الاعتماد المهني وتنظيم ورش عمل تعريفية بالبرنامج لرفع مستوى المشاريع وتعزيز كفاءة الأعمال، بالإضافة إلى ضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية الشركتين لتحسين جودة البيئة السكنية وتعزيز التعاون البنّاء بين الجهات الفاعلة في قطاع الإسكان، مما يدعم الجهود الوطنية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوفير سكن ملائم يتماشى مع تطلعات واحتياجات المجتمع العصري.