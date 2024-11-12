شكرا لقرائتكم خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك في معرض "واحة الإعلام" بالتزامن مع استضافة المملكة للقمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بجناح خاص ضمن فعاليات "واحة الإعلام" في نسختها الثامنة والتي أطلقتها وزارة الإعلام في مدينة الرياض يوم 11 نوفمبر 2024م، بالتزامن مع استضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية الإسلامية غير العادية.

وتضمن جناح المركز عرضًا تفاعليًا يستعرض برامج ومشاريع المركز الإغاثية والإنسانية التي بلغت 3105 مشاريع في 104 دول حول العالم، شملت هذه المشاريع مجالات حيوية كالأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والإيواء، بالتعاون مع 453 شريكًا دوليًا وإقليميًا ومحليًا.

كما تم تسليط الضوء في الجناح على البرامج الإنسانية النوعية مثل برنامج "الأطراف الصناعية" الذي يهدف إلى دعم ومعالجة وتوفير أطراف صناعية ذات جودة عالية للمصابين بالبتر، وإعادة تأهيلهم، حيث بلغ عدد المستفيدين 26.088 فردًا، ومشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين، ومشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

كما احتوى الجناح على ركن للمطبوعات والتقارير، ومنصة لتسجيل الراغبين بالتطوع في برامج المركز، وتوزيع هدايا تذكارية على الحضور، وقد حظي الجناح بزيارة معالي وزير الإعلام سلمان الدوسري وعدد من المسؤولين والإعلاميين الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، الذي يهدف إلى تعزيز العمل الإنساني والإغاثي في مختلف بقاع العالم.