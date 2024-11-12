5 مناطق الأقل إنتاجا بمزارع الخضروات

سجلت مناطق حائل، وتبوك، والحدود الشمالية، ومكة المكرمة، وجازان، النسبة الأقل في إنتاج مزارع الخضروات، وفاق إنتاج منطقة الرياض إنتاج 11 منطقة مجتمعة ممثلة في: الجوف، والباحة، ونجران، وجازان، والحدود الشمالية، وحائل، وتبوك، وعسير، والقصيم، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة بـ31%، في وقت بلغ إنتاج مزراع الخضروات 2533 طنًا.

مساحة المزارع

كشف تقرير الإحصاءات الزراعية للعام الماضي، مساحة وإنتاج مزارع الخضروات العضوية وتحت التحول، حيث بلغ إجمالي مساحة المزارع 270 هكتار، منها 141 مساحة المزارع تحت التحول بـ52%، مقابل 129 مساحة المزارع العضوية بـ48%، وحصدت مناطق تبوك والحدود الشمالية وجازان، وحائل، والجوف «صفر»، مساحة مزارع الخضروات العضوية وتحت التحول.

استحواذ الرياض

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من إنتاج مزارع الخضروات، حيث بلغ إجمالي إنتاج المزارع 779 طنًا بـ31%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيا، بإجمالي 440 طنًا بـ17%، والمدينة المنورة ثالثًا، بإجمالي 391 طنًا بـ15%، والباحة رابعًا، بإجمالي 225 طنًا بـ9%، وعسير خامسًا، بإجمالي 148 طنًا بـ6%.

وتصدرت منطقة حائل أقل مناطق المملكة إنتاج مزارع الخضروات، حيث بلغ إجمالي إنتاج المزارع 4 طن بـ0.15%، وحلت جازان ثانيًا، بإجمالي 18 طنًا بـ0.71%، وتبوك ثالثًا، بإجمالي 25 طنًا بـ1%، والحدود الشمالية رابعًا، بإجمالي 47 طنًا بـ2%، ومكة المكرمة خامسًا، بإجمالي 52 طنًا بـ2.05%.

مساحة المزارع

سيطرت منطقة الرياض على مساحات المزارع العضوية لإنتاج الخضروات بـ36%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيًا بـ31%، ومنطقة القصيم ثالثًا بـ16%، ومنطقة عسير رابعًا بـ8%، وجاءت الجوف خامسًا بـ4%، بينما تصدرت الحدود الشمالية مساحة مزارع الخضروات تحت التحول بـ24%، وحلت المدينة المنورة ثانيًا بـ17%، والباحة ثالثًا بـ13%، والرياض رابعًا بـ11%، ومكة المكرمة خامسًا بـ10.63%.

مزارع ومناطق

2533 طنًا إنتاج مزارع الخضروات

270 هكتار مساحة مزراع الخضروات

إنتاج الرياض يفوق 11 منطقة مجتمعة

5 مناطق الأقل إنتاجًا

%52 مساحة المزارع تحت التحول

الأكثر إنتاجًا

الرياض: 31%

الشرقية: 17%

المدينة المنورة: 15%

الباحة: 9%

عسير: 6%

الأقل إنتاجًا

حائل: 0.15%

جازان: 0.71%

تبوك: 1%

الحدود الشمالية: 2%

مكة المكرمة: 2.05%