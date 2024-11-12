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السعودية | 6 التزامات على مقدمي خدمات نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية.. تعرف عليها

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أوضحت الهيئة العامة للنقل، التزامات مقدمي خدمات نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية.

وذكرت في إنفو جرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع إكس، أن أول هذه الالتزامات هي تحميل الركاب من جهة الرصيف المخصص للمشاة.

وأفادت بأنه من بين هذه الالتزامات أيضا، توفير جميع وسائل السلامة قبل الرحلة، بالإضافة إلى عدم التدخين، والالتزام بقواعد السير على الطريق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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