السعودية | 6 التزامات على مقدمي خدمات نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية.. تعرف عليها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أوضحت الهيئة العامة للنقل، التزامات مقدمي خدمات نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية.

وذكرت في إنفو جرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع إكس، أن أول هذه الالتزامات هي تحميل الركاب من جهة الرصيف المخصص للمشاة.

وأفادت بأنه من بين هذه الالتزامات أيضا، توفير جميع وسائل السلامة قبل الرحلة، بالإضافة إلى عدم التدخين، والالتزام بقواعد السير على الطريق.

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