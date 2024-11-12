شكرا لمتابعة خبر عن “المديفر” يثير الجدل بتساؤل حول توقف الإنترنت وبناء شبكة محلية مستقلة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار الإعلامي عبدالله المديفر تساؤلات مثيرة خلال برنامجه “في الصورة” حول احتمالية توقف الإنترنت على مستوى العالم، وأثر ذلك على حياة الأفراد والمجتمعات.

وفي مقابلة مع محافظ هيئة الحكومة الرقمية، الدكتور أحمد بن محمد الصويان، ناقش المديفر فكرة بناء شبكة إنترنت محلية تضمن استمرارية الخدمة في حال حدوث انقطاع عالمي.

المديفر بدأ بتوجيه سؤال صريح: “ماذا لو توقف الإنترنت؟ وكيف سيؤثر ذلك على الخدمات الرقمية في المملكة؟” في ظل الاعتماد الكبير على الإنترنت في مختلف المجالات، من التعليم إلى العمل الحكومي والخدمات الإلكترونية.

من جهته، أكد الدكتور الصويان أن المملكة تعمل على تعزيز بنية الحكومة الرقمية من خلال تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تحسين أمن الشبكات الرقمية، بما في ذلك إنشاء شبكات محلية أكثر قوة وأمانًا. وأضاف أن المملكة تسعى لزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة لضمان استمرارية الخدمات الرقمية في حال حدوث أي انقطاع عالمي.

وفي رده على سؤال المديفر حول إمكانية بناء شبكة إنترنت محلية مستقلة، أشار محافظ هيئة الحكومة الرقمية إلى أن المملكة قد بدأت في دراسة هذا الموضوع بالفعل، وتهدف إلى زيادة الاعتماد على الشبكات الوطنية لتقليل الاعتماد على الإنترنت الدولي. وأوضح أن إنشاء شبكة محلية سيسهم في تعزيز الأمن السيبراني ويساعد في تسريع تطوير الخدمات الرقمية في المملكة.

وأشار الدكتور الصويان إلى أن الحكومة تواصل استثمار الموارد في تطوير البنية التحتية الرقمية، وذلك بهدف توفير بيئة رقمية آمنة وفعالة للمواطنين والمقيمين.