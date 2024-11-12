شكرا لمتابعة خبر عن 12حالة إنقاذ حياة بمستشفى أجياد الطوارئ خلال شهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت الفرق الطبية بمستشفى أجياد للطوارئ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة 12حالة مرضية خلال أكتوبر الماضي.

وأوضح تجمع مكة الصحي أن الفرق الصحية تعاملت مع الحالات بشكل عاجل وسريع بتقديم الرعاية الطبية اللازمة حيث تنوعت الحالات ما بين ست حالات جراحة في ( طب وجراحة القلب – وجراحة الأوعية الدموية – وجراحة المخ والأعصاب )؛ وخمس حالات باطنة في( أمراض الجهاز الهضمي والكبد ومناظير الجهاز الهضمي – وأمراض الكلى – والأمراض الصدرية )، بالإضافة إلى حالة واحدة في طب الأطفال.

وأضاف بأنه جرى نقل الحالات إلى مستشفيات التجمع لاستكمال تلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة، ويأتي ذلك حرصاً من تجمع مكة الصحي على تكامل الخدمات بين مستشفياته لسلامة المرضى وتسهيل تقديم الخدمات الصحية بكل يسر وسهولة بين المستفيدين.

الجدير بالذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ يعمل بكامل طاقته الاستيعابية وطاقمه الطبي الذي يبذل جهودا كبيرة لخدمة الزوار والمعتمرين.