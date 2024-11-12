شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 12 حياة في مستشفى أجياد للطوارئ خلال أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجحت الفرق الطبية في مستشفى أجياد للطوارئ، أحد مكونات تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة 12 حالة مرضية خلال شهر أكتوبر الماضي، بتقديم رعاية طبية عاجلة ومتكاملة.



وأكد تجمع مكة الصحي أن الحالات شملت 6 حالات جراحية في تخصصات القلب والأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب، و5 حالات باطنة شملت أمراض الجهاز الهضمي والكبد وأمراض الكلى والصدرية، بالإضافة إلى حالة واحدة في طب الأطفال. وقد تم التعامل مع جميع الحالات بسرعة وكفاءة لضمان تقديم الرعاية المطلوبة.



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وأوضح التجمع أنه تم نقل الحالات إلى مستشفيات أخرى ضمن التجمع لاستكمال العلاج التخصصي، في إطار حرصه على تعزيز تكامل الخدمات الصحية وتيسيرها لضمان سلامة المرضى.



جدير بالذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ يواصل تقديم خدماته بجهود كبيرة من طواقمه الطبية والإدارية لخدمة زوار بيت الله الحرام والمعتمرين، ما يعكس التزام التجمع بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية.