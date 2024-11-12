شكرا لقرائتكم خبر عن ”الجبيل- بريدة“.. أول خطوط نقل مياه تربط الشرقية بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية لشراكات المياه عن اختيار المطور المفضل والمطور الاحتياطي لمشروع خطوط أنابيب نقل المياه المستقل ”الجبيل - بريدة“، كاشفةً عن أسعارهم المُقدمة لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يُعدّ الأول من نوعه في ربط منطقتي الشرقية والقصيم بخطوط أنابيب لنقل مياه الشرب المُحلاة.
وأوضحت الشركة أن المشروع، الذي سيتم تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص، سيُسهم في نقل 650 ألف متر مكعب من المياه يومياً عبر خطوط أنابيب بطول 587 كيلومتراً، مع إمكانية الضخ في الاتجاهين، بالإضافة إلى توفير سعات تخزين عالية تصل إلى 1,634,500 متر مكعب، بما يضمن استمرارية الإمداد وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في توفير مياه الشرب للمنطقة.
أكدت ”شراكات المياه“ أن المشروع سيتم تطويره وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية «BOOT» لمدة 35 عاماً تبدأ من تحقيق التشغيل التجاري المتوقع في الربع الأول من عام 2029م، مشيرةً إلى أن هذه المبادرة الطموحة تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال التنمية المستدامة للموارد المائية، وتوفير خدمات مياه عالية الجودة بأسعار مُيسّرة.
يُذكر أن الشركة السعودية لشراكات المياه تُعدّ الذراع الاستثماري لوزارة البيئة والمياه والزراعة في مجال تحلية المياه ومعالجتها، وتعمل على تطوير مشاريع المياه بالشراكة مع القطاع الخاص وفق أحدث المعايير العالمية، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة.
وأوضحت الشركة أن المشروع، الذي سيتم تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص، سيُسهم في نقل 650 ألف متر مكعب من المياه يومياً عبر خطوط أنابيب بطول 587 كيلومتراً، مع إمكانية الضخ في الاتجاهين، بالإضافة إلى توفير سعات تخزين عالية تصل إلى 1,634,500 متر مكعب، بما يضمن استمرارية الإمداد وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في توفير مياه الشرب للمنطقة.
أسعار مُيسّرة
أكدت ”شراكات المياه“ أن المشروع سيتم تطويره وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية «BOOT» لمدة 35 عاماً تبدأ من تحقيق التشغيل التجاري المتوقع في الربع الأول من عام 2029م، مشيرةً إلى أن هذه المبادرة الطموحة تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال التنمية المستدامة للموارد المائية، وتوفير خدمات مياه عالية الجودة بأسعار مُيسّرة.
يُذكر أن الشركة السعودية لشراكات المياه تُعدّ الذراع الاستثماري لوزارة البيئة والمياه والزراعة في مجال تحلية المياه ومعالجتها، وتعمل على تطوير مشاريع المياه بالشراكة مع القطاع الخاص وفق أحدث المعايير العالمية، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة.