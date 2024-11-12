شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن البيئي" يضبط مخالفًا للرعي في محمية الملك عبد العزيز الملكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (50) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه. وأكدت أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن

وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية اليمنية، لاستغلالهما الرواسب في المنطقة الشرقية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما. وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في نهل وتجريف التربة

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.