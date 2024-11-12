شكرا لقرائتكم خبر عن 27 نوفمبر.. بدء المؤتمر الصحي الدولي الأول للجودة والتميز المؤسسي بجدة والان نبدء بالتفاصيل

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الدكتورة داليا رضا خليل

معرض رقمي

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دور بارز

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الدمام - شريف احمد - تستعد محافظة جدة لاستضافة المؤتمر الصحي الدولي الأول للجودة والتميز المؤسسي الذي ينظمه تجمع جدة الصحي الثاني تحت شعار "الجودة من الامتثال إلى الأداء"، خلال الفترة من 27 إلى 28 نوفمبر 2024م.يهدف المؤتمر إلى تعزيز معايير الجودة في منظومة الرعاية الصحية، وتطوير المؤسسات الصحية عبر نقل التجارب الدولية ودعم السياسات التي تسهم في تقديم خدمات صحية مستدامة وذات جودة عاليةوأوضحت الدكتورة داليا رضا خليل، نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والتميز المؤسسي بتجمع جدة الصحي الثاني ورئيسة لجان المؤتمر، أن الحدث يأتي في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 لتعزيز الكفاءة المؤسسية ورفع معايير الجودة.وأشارت إلى أن المؤتمر سيوفر منصة لتلاقي ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية بهدف تعزيز الشراكات المؤسسية وإطلاق جلسات حوارية تناقش تقديم خدمات صحية مبتكرة.كما سيتضمن الحدث معرضاً رقمياً مصاحباً يسلط الضوء على أحدث الابتكارات الطبية، بالإضافة إلى السعي لتحقيق رقم قياسي عالمي لأكبر حضور في جلسة أبحاث علمية، مما يعكس التزام المملكة بالابتكار والتميز المؤسسيوأكدت الدكتورة داليا أن المؤتمر سيشهد حضوراً واسعاً من الأكاديميين والمهنيين والخبراء، الذين سيساهمون في إثراء الجلسات النقاشية وورش العمل التي تركز على أفضل الممارسات وأساليب التحسين المستمر.وأضافت أن التسجيل عبر موقع المؤتمر لاقى تجاوباً كبيراً حيث تم تسجيل 1500 طلب خلال أربعة أيام فقط من افتتاح الموقع، مما يعكس حجم التفاعل والإقبال على هذا الحدث الهام.كما ثمنت دعم الإدارة التنفيذية بقيادة الدكتور شادي الخياط، رئيس تجمع جدة الصحي، الذي كان له دور بارز في تنظيم هذا الحدثويغطي المؤتمر محاور متنوعة تشمل القيادة الاستراتيجية في قطاع الرعاية الصحية، بناء ثقافة التميز من خلال الجودة والاعتماد، وتنفيذ حلول الرعاية الصحية المرتكزة على الإنسان، إضافة إلى تعزيز التميز وقيادة التغيير في مجال الرعاية الصحية.يمثل المؤتمر فرصة لتبادل المعرفة والخبرات وتسليط الضوء على التطورات الحديثة التي تسهم في تحسين أداء المؤسسات الصحية ودعم التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي