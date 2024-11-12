شكرا لقرائتكم خبر عن "ريف السعودية" يعزز مكانة المملكة في قطاع المنتجات العضوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ”ريف السعودية“، في فعاليات المعرض السعودي الدولي للمنتجات العضوية ”بيوفاخ السعودية“، الذي يُقام في الرياض خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري؛ بهدف دعم المجتمع المحلي للمنتجات العضوية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز رائد في هذا القطاع المتنامي. تعزيز قطاع المنتجات العضوية وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج ماجد البريكان، أن المشاركة تهدف إلى استعراض جهود البرنامج المتواصلة في تطوير الممارسات الزراعية الجيدة في قطاعاته المختلفة، حيث تبنى البرنامج معظم مبادئ الزراعة العضوية في جميع أنشطته الزراعية، مثل استخدام الكومبوست، والحفاظ على التنوع الحيوي والزراعات المختلطة، حماية التربة.

كما يسعى البرنامج من خلال المشاركة، إلى استعراض أبرز جهوده في تشجيع وتطوير التوجه نحو الزراعة العضوية، والأهداف الطموحة التي يسعى إلى تحقيقها في هذا المجال، إضافةً إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في الريف السعودي، واستعراض أبرز قصص نجاح مشاريع الإنتاج العضوي، في الأرياف السعودية.

يُشار إلى أن، معرض ”بيوفاخ السعودية“ يُقام في إطار احتفال المملكة بيوم الغذاء العضوي، حيث تقام العديد من الفعاليات متنوعة في مناطق المملكة كافة؛ لتعزيز الوعي بفوائد الأغذية العضوية، وتأثيرها الإيجابي على الصحة والبيئة، تحقيقًا للأمن الغذائي المستدام، ودعم الصحة العامة وتعزيز جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.