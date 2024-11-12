شكرا لقرائتكم خبر عن المسجد الحرام يقدّم خدمة "طفلك بأمان" لتأمين سلامة الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار الجهود المستمرة لتوفير أقصى درجات الراحة والأمان للزوار والمعتمرين، أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة "طفلك بأمان"، التي تهدف إلى تسهيل العثور على الأطفال المفقودين وإعادتهم إلى ذويهم بأسرع وقت ممكن.

تعتمد هذه الخدمة على استخدام أساور تُوضع على معاصم الأطفال تحمل معلومات الاتصال بذويهم.



أساور خاصة



توفّر الخدمة أساور خاصة يتم توزيعها في نقاط مخصصة داخل المسجد الحرام، أبرزها عند باب الملك فهد (79) وباب أجياد (3)، ما يتيح سهولة الوصول إلى الخدمة والاستفادة منها.

وتهدف المبادرة إلى طمأنة العائلات وتوفير بيئة آمنة للأطفال خلال زيارتهم للمسجد الحرام، حيث يتم تسجيل البيانات الأساسية للطفل على السوار لتيسير التواصل في حال حدوث أي طارئ.

تعزيز الأمان

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات التي تعكس اهتمام المملكة العربية السعودية بتعزيز الأمان والتنظيم داخل الحرمين الشريفين، خاصةً في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار والمعتمرين.

وتحظى هذه الجهود بإشادة واسعة من قِبل الزوار، لما تقدمه من دعم عملي وإنساني يعزز من تجربتهم الروحية والعبادية.