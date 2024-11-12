شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة 20.. بيع شاهين بـ62 ألف ريال في مزاد نادي الصقور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت الليلة 20 من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي 2024، بيع صقر واحد بقيمة 62 ألف ريال.

وعُرض على منصة المزاد فرخ شاهين، طرح ينبع مصيبخة، للطواريح مرشود عابد ونيف ونايف الحربي، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 30 ألف ريال، وشهد منافسة قبل أن يباع بمبلغ 62 ألف ريال. مزايا وخدمات متكاملة ويوفر نادي الصقور السعودي العديد من المزايا والخدمات المتكاملة للطواريح طوال موسم الطرح، إذ تستقبل فرق النادي في المناطق (الشرقية والشمالية والغربية الشمالية والغربية الجنوبية) مالك الصقر (الطاروح).

ويتكفَّل النادي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد.

ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التليفزيونية الناقلة وعبر حسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي. أكبرَ مزادٍ رسمي للصقور ويصنَّف مزاد نادي الصقور السعودي أكبرَ مزادٍ رسمي للصقور التي يتم طرحها على أرض المملكة، و يعزز الموروث الثقافي والحضاري والاقتصادي للمملكة ضمن خططها لتحقيق رؤية المملكة 2030، في دعم الأنشطة المرتبطة بهواية الصيد بالصقور.

ويهدف النادي من خلال مزاده للطرح المحلي، إلى تطوير مستوى مزادات الصقور في المملكة؛ لتصبح أهم المحطات لمحبي هواية الصيد بالصقور والمهتمين بتربيتها على مستوى العالم.

كما يهدف إلى تنظيم آلية بيع الصقور وشرائها في المملكة، والحفاظ على سُلالات الصقور المهددة بالانقراض من خلال منع بيعها والتوعية بعدم طرحها.