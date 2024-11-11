شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي النائب الأول للرئيس الإيراني ويستعرضان العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد محمد رضى عارف، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع.
كما حضر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيران عبدالله العنزي، والوفد المرافق لمعالي النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
القمة العربية والإسلامية غير العادية
حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع.
كما حضر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيران عبدالله العنزي، والوفد المرافق لمعالي النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.