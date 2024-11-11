شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي النائب الأول للرئيس الإيراني ويستعرضان العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية