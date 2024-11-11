شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي الرئيس النيجيري ويستعرضان آفاق التعاون والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، الرئيس بولا أحمد تينو بو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية.
وجرى خلال اللقاء، استعراض آفاق التعاون بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.
كما حضر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا فيصل الغامدي.
وجرى خلال اللقاء، استعراض آفاق التعاون بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.
القمة العربية والإسلامية غير العاديةحضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع.
كما حضر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا فيصل الغامدي.