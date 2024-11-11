شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء العراقي ويستعرضان أوجه العلاقات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، دولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية.
وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين وفرص تنميتها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، وتطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.
كما حضر صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والوفد المرافق لرئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق
وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين وفرص تنميتها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، وتطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.
القمة العربية والإسلامية غير العاديةحضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني.
كما حضر صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والوفد المرافق لرئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق