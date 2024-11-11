شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء اللبناني ويستعرضان مستجدات الأوضاع والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية