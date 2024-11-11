شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء اللبناني ويستعرضان مستجدات الأوضاع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، دولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية.
وجرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، ومستجدات الأوضاع في لبنان، والجهود المبذولة بشأنها.
كما حضر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان وليد بخاري، والوفد المرافق لرئيس مجلس الوزراء اللبناني.
وجرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، ومستجدات الأوضاع في لبنان، والجهود المبذولة بشأنها.
القمة العربية والإسلامية غير العاديةحضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع.
كما حضر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان وليد بخاري، والوفد المرافق لرئيس مجلس الوزراء اللبناني.